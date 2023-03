À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, lance son nouveau programme d’innovation interne « Cap’Women ».

Pionnière en matière de transformation et d’innovation digitale, BMCE Capital poursuit sa démarche de mise en œuvre d’initiatives à dimension disruptive, et souhaite accompagner ses collaboratrices dans leur démarche de création de solutions digitales à forte valeur ajoutée et de contribution majeure à la stratégie digitale globale du groupe.

Les challenges proposés lors de ce programme s’articuleront autour de 3 axes : renouveler l’expérience client, renforcer la digital workplace et améliorer les process, donnant ainsi aux collaboratrices diverses thématiques de réflexion et de contribution. À l’issue de ce programme, les solutions retenues seront couronnées de plusieurs prix et initiatives importantes.

« Cap’Women se veut être un programme d’innovation collaborative 100 % féminin qui permettra à l’ensemble des collaboratrices de s’affirmer en tant que digital thinker, d’apporter des solutions digitales et de contribuer à la stratégie mise en œuvre par BMCE Capital », déclare Myriem Bouazzaoui, Membre du Directoire de BMCE Capital, en charge de la supervision de ce programme.