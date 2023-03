Electroplanet, leader de l’électroménager au Maroc, annonce le lancement de l’ELLE’ctroplanet Gaming League, le 1er tournoi d’e-sport féminin jamais organisé au Maroc. Cette initiative a pour objectif de célébrer les femmes « Gameuses » passionnées et de les mettre en lumière sur la scène du gaming.

« Le 8 mars, une journée pour elles, un événement pour elles, Electroplanet avec elles, les yeux sur elles », déclare, Salma OUAHID, porte-parole d’Electroplanet. « L’e-sport voit de plus en plus de femmes participer ou s’intéresser à des compétitions de gaming. Ainsi, à l’occasion de la fête des femmes, Electroplanet a pour ambition de viser grand et de mettre à l’honneur la gent féminine passionnée par les jeux vidéo », explique-t-elle.

Le tournoi mettra en compétition les participantes sur le jeu Valorant, l’un des jeux FPS (first-person shooter) les plus populaires, offrant ainsi l’opportunité aux joueuses de mettre en avant leur habileté dans cet univers vidéoludique.

Les inscriptions se feront via une page dédiée et seront gratuites pour les participantes qui souhaitent tenter leur chance pour remporter des prix attrayants. L’agence de gamification partenaire d’Electroplanet sera chargée de la direction du tournoi et les gagnantes auront droit à une cérémonie de remise des prix.

Le tournoi s’inscrit dans le cadre de la campagne « Révélez la GAME’HER en vous », qui a pour objectif de rassembler les femmes gamers au sein d’une communauté solidaire et bienveillante en valorisant leur talent, leur créativité et leur passion pour les jeux. L’événement s’étalera sur une semaine et le tournoi principal aura lieu le samedi 11 mars à partir de 13H, permettant ainsi aux participantes de s’investir davantage et de renforcer la communauté de femmes gamers.

L’emplacement sélectionné pour le déroulement du tournoi se trouve au magasin Electroplanet Technopark qui propose un univers de jeu pour les participantes.

Le tournoi comprendra deux rounds : le premier round opposera quatre équipes de cinq « Gameuses », qui s’affronteront en deux parties pour désigner les deux équipes finalistes. Le deuxième round sera la finale, dans laquelle les deux équipes qualifiées s’affronteront pour définir l’équipe gagnante.

Les gains seront répartis comme suit : l’équipe qui occupera la première place recevra un bon d’achat de 15.000 dirhams, à savoir 3000 dhs de gains par participante. L’équipe occupant la deuxième place recevra un bon d’achat de 10.000 dirhams, à savoir 2.000 dhs de gains par participante.