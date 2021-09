BMCE Capital Securities, entité du Groupe BMCE Capital en Tunisie dédiée à l’Intermédiation Boursière, a obtenu la certification ISO 9001 Version 2015 de son Système de Management de la Qualité.

A travers cette certification, décernée par AFAQ AFNOR, le Groupe BMCE Capital réaffirme son engagement fort à offrir à ses partenaires et clients une expérience de qualité répondant aux normes et exigences internationales, et ce à travers toutes ses implantations.