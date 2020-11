Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, la mise en place d’un nouveau mode d’interaction avec ses clients, WhatsApp, permettant ainsi de leur faciliter l’accès à l’information et de fournir des réponses instantanées à leurs interrogations et ce, dans le cadre de son programme de transformation digitale.



En phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile, BOA met à la disposition de sa clientèle un canal pratique et sécurisé, pour interagir avec la banque de manière simple et instantanée, précise le groupe dans un communiqué.



L’interaction via l’application Whatsapp, déjà adoptée au quotidien par une large frange de la population, vient compléter une offre diversifiée de canaux à distance visant à renforcer la proximité de la banque avec ses clients et à faciliter leur quotidien.



Le service client via Whatsapp est accessible directement à travers le numéro 06 45 40 00 00 ainsi que sur le site vitrine www.bankofafrica.ma et la plateforme de crédit immobilier en ligne www.credithabitat.ma, fait savoir la même source.



Pour rappel, BOA avait lancé début 2020 un chatbot baptisé “KODI, Conseiller Digital” ayant pour mission de répondre aux différentes questions des clients et non clients et de leur communiquer des informations sur les offres de la banque.



Accordant une place stratégique à l’innovation des offres, BOA confirme une fois de plus sa forte volonté de renforcer la proximité avec ses clients en s’adaptant à leurs besoins pour leur offrir des solutions en parfaite adéquation avec leurs habitudes de consommation.