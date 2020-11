L’opération menée par le Maroc dans la zone d’El Guerguarat est porteuse d'”un changement stratégique” à même de mettre fin aux tentatives des séparatistes visant à bloquer le trafic commercial et civil entre le Maroc et la Mauritanie, a affirmé dimanche le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).



C’est une intervention qui aura un impact bénéfique aussi bien sur la population et le trafic commercial que sur les relations entre le Royaume et sa profondeur africaine, a souligné El Otmani lors d’un meeting virtuel du PJD sur la sécurisation du passage d’El Guerguarat.



Les FAR ont érigé un cordon de sécurité pour garantir la libre circulation sur la route entre le Maroc et la Mauritanie afin d’empêcher l’infiltration des milices séparatistes, a-t-il rappelé, notant que le polisario viole depuis des années l’accord de cessez-le-feu dans la zone tampon.



Il a relevé que les agissements des milices du polisario dans cette zone font suite aux échecs successifs de la thèse séparatiste aux plans interne et externe, devenant ainsi des coupeurs de routes désespérés.



Le Maroc a fait montre d’un sens élevé de patience et n’a pas manqué d’attirer l’attention du secrétaire général de l’ONU ainsi que des membres du conseil de sécurité sur la situation dans la région. Or, a-t-il dit, les milices séparatistes ont dépassé toutes les limites, une situation face à laquelle le Royaume n’avait d’autre choix que d’intervenir en vue de remettre les pendules à l’heure.



Le PJD salue la position ferme et déterminée du Roi Mohammed VI à ce sujet, a poursuivi El Otmani qui insisté sur la mobilisation de toutes les forces politiques et civiles pour la défense de la souveraineté nationale.



Le président du comité central du PJD pour le Sahara marocain, Mustapha El Khalfi, a de son côté relevé qu’il ne s’agit pas d’une intervention limitée dans le temps, mais d’apporter une solution durable face aux provocations désespérées des séparatistes dans la zone tampon. Cette opération augure en soi une nouvelle étape qui intervient dans le prolongement de ce qui a été réalisé sur les fronts de la diplomatie, du développement économique, social et culturel, a-t-il expliqué.



“Nous sommes au-devant d’une nouvelle étape où devront cesser les tentatives d’exportation des conflits internes des séparatistes vers El Guerguarat et autres zones”, a-t-il fait observer, affirmant que les séparatistes n’ont d’autre choix que de s’inscrire dans les efforts visant à parvenir à une solution pacifique.



Les agissements du polisario dans cette zone tampon sont une tentative de semer la brouille après les succès multiples du Maroc à divers niveaux, a estimé la secrétaire régionale du PJD à Laâyoune-Sakia El Hamra, Azouha El arrak.



Le Parti de la justice et du développement n’épargnera aucun effort pour mettre en avant les progrès cumulés en matière de développement dans les provinces sahariennes, a-t-elle ajouté, tout en saluant les positions des États frères et amis qui ont apporté leur soutien à l’intervention marocaine dans la zone d’El Guerguarat.