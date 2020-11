Chic Intemporel annonce en ce début d’automne le lancement de sa Market Place consacrée à la création et l’artisanat marocains. Cette market place vise à mettre en avant le travail des « artisans-créateurs » pour rendre leur travail accessible dans le monde entier.

De ce fait, cette nouvelle plateforme digitale souhaite rendre hommage au travail d’orfèvre des créateurs et artisans marocains en leur donnant l’opportunité de rendre leurs créations davantage visibles sur internet. Chic Intemporel est une vitrine gratuite pour les créateurs, artisans, coopératives et artistes marocains.

Chic Intemporel a initié ce projet pour permettre aux artisans et créateurs de commercialiser leurs articles sur la plateforme tout en bénéficiant de la stratégie de marketing digital élaborée par la market place. Grâce à la vente en circuit court, l’essentiel de la marge reste chez le créateur, l’artisan ou la coopérative. Le vendeur (artisan, coopérative, styliste, TPE, PME, ….) dispose d’un nouveau canal de vente et génère donc des revenus incrémentaux, sans investissement initial en marketing communication ou acquisition de trafic qui est à la charge de la market place.

De leur côté, les acheteurs aussi bien nationaux qu’internationaux peuvent effectuer leurs transactions dans un cadre sécurisé et disposent d’une large palette de produits et/ou services à des prix compétitifs. Ainsi la market place est un tiers de confiance qui sécurise les acheteurs.

Pour Magali Ruffin et Selma Zenined, initiatrices et fondatrices du projet : « Il est essentiel de rendre hommage aux créateurs et artisans en élargissant les canaux de ventes sur l’étranger. Une reconnaissance élargie de leurs talents, tout en agissant de manière solidaire, éthique et responsable, vise à revaloriser ce travail ancestral. En encourageant les talents, nous encourageons la transmission et la préservation d’un patrimoine unique. »

Face à la crise de la COVID et afin de dynamiser les ventes et promouvoir ce secteur en crise, un accord de partenariat a été signé entre Chic-Intemporel et la Maison de l’Artisan, sous la tutelle du Ministère de l’Artisanat, du tourisme et du transport.

En effet, la Maison de l’Artisan a reconnu que le e-commerce représentait une véritable bouée de sauvetage dans cette crise sanitaire sans précédent. L’esprit Chic-Intemporel répond donc pleinement à ce besoin.

Informations clés :