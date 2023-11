Les prix à la pompe devraient connaître une légère contraction, tant pour le gasoil que pour l’essence, à partir du jeudi 16 novembre. Celle-ci serait comprise entre 20 et 30 centimes.

Si la tendance actuelle des cours du pétrole se maintient, une nouvelle baisse pourrait intervenir le 1er décembre.

« Théoriquement, une baisse ne dépassant pas les 30 centimes devrait s’appliquer sur le marché durant cette deuxième quinzaine du mois. Il est important de signaler que, quand baisse de prix du baril il y a, son impact n’est répercuté sur le marché national qu’au bout d’un mois, voire plus. Il n’est jamais instantané. Comme le Maroc importe les produits raffinés et non bruts, le décalage est encore plus important », a confié à l’Infomédiaire, le directeur général d’Engerysium consulting, Mostafa Labrak.