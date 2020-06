Le constructeur américain vient d’annoncer la signature d’un contrat avec le Maroc pour la livraison de 24 hélicoptères AH-64 Apache à partir de 2024. Le Royaume devient ainsi le 17ème pays à acquérir cet appareil, après notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, Singapour ou encore la Corée du Sud.

‘‘Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre long partenariat avec le Royaume du Maroc. La demande mondiale d’Apache est en croissance et nous sommes fiers de fournir cette capacité de pointe au Maroc’’, a précisé Jeff Shockey, Vice-président Ventes et Marketing mondiaux de Boeing Defense, Space & Security and Government Services.

L’AH-64E Apache est la dernière configuration de l’hélicoptère d’attaque. Il est conçu et équipé des derniers systèmes de communications, de navigation, de capteurs et d’armes. Il dispose d’un système de désignation d’acquisition de cibles modernisé et amélioré qui fournit des informations sur les cibles le jour, la nuit et durant toutes les saisons, ainsi qu’une capacité de navigation en vision nocturne.