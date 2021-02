L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi avoir accordé son homologation d’urgence au vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, qui ouvre la voie à la distribution de centaines de millions de doses à des pays dans le cadre du programme COVAX.

Le vaccin d’AstraZeneca représente en effet l’immense majorité des 337,2 millions de doses de vaccins que le dispositif COVAX, piloté par l’OMS, l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), entend distribuer au premier semestre de cette année.

Ces doses destinées à COVAX sont fabriquées en Corée du Sud et en Inde par le Serum Institute of India (SII). L’homologation concerne ces deux versions, selon un communiqué de l’agence onusienne.

La semaine dernière, le vaccin avait déjà été recommandé par le comité d’experts vaccinaux de l’OMS pour toute personne de 18 ans ou plus, y compris dans des pays où des variants plus contagieux circulent.

Pour l’OMS et ses experts, ce vaccin fait parfaitement l’affaire pour la priorité du moment: limiter la gravité et la mortalité d’une pandémie qui a coûté la vie à 2,4 millions de personnes en un peu plus d’un an