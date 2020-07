Un agenda exceptionnel et une très riche programmation seront proposés par Essaouira à ses visiteurs au cours de la saison estivale et tout au long de la rentrée de septembre à décembre 2020.

“Le weekend des 10-12 juillet marquera le lancement et la présentation détaillée de l’exceptionnel agenda qu’Essaouira va proposer à ses visiteurs au cours de la saison estivale et tout au long de la rentrée de septembre à décembre 2020”, indique un communiqué de l’Association Essaouira-Mogador.

Cette programmation “d’une densité et d’une créativité à tous égards remarquables et souvent inédites, sera patrimoniale, culturelle, artistique, écologique, sportive et ludique”, souligne la même source, faisant savoir qu’il s’agira de “quatre temps, trois saisons et vingt rencontres, festivals et forums pour revisiter le Maroc façon Essaouira”.

Initiée par l’Association Essaouira-Mogador en partenariat avec le Conseil Provincial du Tourisme et en étroite concertation avec les autorités locales, “cette Feuille de Route, volontariste et positive, dévoilera ses secrets et ses multiples facettes les 10 et 11 juillet à Essaouira au cours d’un weekend signature”.

Un weekend, relève le communiqué, qui “sera celui du rebond que la Cité des Alizés a nourri, certes de la richesse de toutes ses diversités historiques et spirituelles, mais aussi de la modernité et de la singularité de tous ses terroirs qu’ils soient urbains ou ceux de l’arrière-pays”.

“Un arrière-pays qui, pour la première fois, va s’offrir au regard de tous pour faire découvrir ses sites, ses kasbahs, ses musiques et ses gastronomies”, explique la même source.

“En faisant escale cet été à Essaouira, le voyageur éclairé y trouvera cet écrin à nul autre pareil qu’offre la baie de la Cité des Alizés, encadrée au sud et au nord par 100 km de plage avec, offert en partage, un ancrage mémoriel, culturel et historique qui, chacun le sait, donne une couleur et une saveur particulières à cette plongée au cœur de l’univers souiri”, conclut le communiqué.