Dans le but de dynamiser conjointement l’activité asphalte au Maroc et exploiter les synergies à moyen et long terme, Madjaline Holding cède à Cepsa 40% de ses participations dans ses sociétés Sorexi et Bitulife, leaders dans la fabrication et la vente d’asphalte au Maroc.

Cette transaction qui survient dans une période qu’on ne peut qualifier que d’économiquement compliqué, démontre de l’attractivité du Maroc comme une destination industrielle de 1er plan et la robustesse de la holding Madjaline et de ses sociétés Sorexi et Bitulife. La première , avec plus de 90 ans d’expérience, dispose de trois usines à Nador, à Casablanca et Agadir dotés d’importantes capacités de production et de stockage. Bitulife, quant à elle, opère depuis près de 20 ans sur le marché de la production et de la distribution de produits d’étanchéité. L’objectif conjoint est désormais de contribuer à générer de la compétitivité sur le marché marocain de l’énergie en pleine croissance.

Cette opération dénote de la capacité actuelle et future de la holding Madjaline à s’adapter et innover dans des activités respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

« La volonté d’une entreprise comme CEPSA de s’unir à notre groupe à travers cette participation dénote de l’attrait de notre pays comme hub d’investissement industriel. Elle reflète également l’attractivité de notre groupe et sa connaissance approfondie de ce marché ainsi que de sa capacité à atteindre les standards internationaux du secteur, même durant les périodes les plus compliquées », conclue Aniss ELBIED ; fondateur et président directeur général de MAJDALINE HOLDING.

A travers cette acquisition, l’entreprise CEPSA, présente au Maroc depuis plus de 30 ans, consolide sa position en tant que l’un des principaux acteurs de l’énergie sur le territoire et aspire à continuer à apporter son expérience dans le développement et la distribution de produits de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. CEPSA renforce de part ainsi sa position dans une région prioritaire, comme l’Afrique du Nord et, plus précisément, au Maroc, pays clé pour l’entreprise en raison de sa proximité avec l’Espagne et de son grand potentiel de croissance.

«L’acquisition d’une participation significative dans Sorexi et Bitulife, leaders de leur secteur au Maroc, est l’un des jalons les plus importants de cette année 2020 pour la direction commerciale de Cepsa. Après 30 ans d’activité dans ce pays, qui présente un potentiel de croissance intéressant, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape pour continuer à développer notre activité commerciale et notre présence internationale. De plus, nous espérons continuer à développer des opportunités avec notre partenaire Madjaline Holding », a déclaré Pierre-Yves Sachet, Directeur Commercial et de Croissance Stratégique de Cepsa