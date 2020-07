Le déficit public de l’Espagne a atteint 32.251 millions d’euros au cours des cinq premiers mois de l’année en raison de la crise liée au Covid-19, soit le double du chiffre enregistré lors de la même période l’année dernière (15.556 millions).

Le ministère des Finances attribue le comportement du déficit de l’État à la baisse de l’activité due au confinement “nécessaire pour lutter contre la pandémie”, qui a entraîné

une baisse de 10,6% des ressources.

L’augmentation du déficit de l’État est également due aux mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer les effets de la crise sur le plan social, économique et de l’emploi, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de 10,8% jusqu’en mai.

La même source souligne que cette évolution doit tenir compte du fait que les opérations de l’État s’inscrivent dans un contexte extraordinaire dû à l’urgence sanitaire provoquée par le Covid-19, qui s’est traduit par une augmentation des programmes de prestations sanitaires et pharmaceutiques et une hausse des transferts courants à la Sécurité sociale et aux Communautés autonomes.