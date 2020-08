Quelque 15 milliards de dollars est le coût des dégâts causés à Beyrouth par l’explosion dévastatrice survenue dans son port, a annoncé mercredi le président du Liban Michel Aoun. “Les estimations préliminaires pour les pertes essuyées (après) l’explosion au port dépassent les 15 milliards de dollars”, a précisé le président libanais sur le compte Twitter de la présidence. Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que plus de la moitié des hôpitaux de Beyrouth, dont trois des plus importants, sont “hors service”. Pour rappel, le 4 août dernier, une gigantesque explosion, due à un incendie dans un entrepôt où était stockée une énorme quantité de nitrate d’ammonium, a ravagé des quartiers entiers de la capitale libanaise. Elle a entraîné la mort de 171 personnes et blessé plus de 6.500 dans un pays miné par une crise économique inédite.