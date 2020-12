Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a signé mercredi l’accord de commerce et de coopération post-Brexit conclu avec l’Union européenne (UE), qui va être appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier.

Johnson a salué à cette occasion, “un excellent accord pour notre pays” qui marquera “le début d’une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l’Union européenne”.

Les présidents du Conseil européen, Charles Michel, et de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont également signé l’accord plus tôt dans la journée.

“L’accord que nous avons signé aujourd’hui est le résultat de mois d’intenses négociations au cours desquels l’Union européenne a fait preuve d’un niveau d’unité sans précédent. Il s’agit d’un accord juste et équilibré qui protège pleinement les intérêts fondamentaux de l’UE et crée la stabilité et la prévisibilité pour les citoyens et les entreprises”, s’est félicité Michel.

L’accord post-Brexit sera ensuite examiné par le Parlement européen et le Conseil de l’UE avant d’être ratifié officiellement par l’Union européenne.

De leur côté, les députés britanniques ont approuvé à une large majorité le texte qui doit être promulgué par la Reine Elizabeth II avant son entrée en vigueur.