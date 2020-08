La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a proposé, lors d’une réunion à distance mardi, de programmer des rassemblements fermés pour les clubs de la Botola Pro D1 et D2 jusqu’à la fin de la saison afin de prévenir la propagation du coronavirus, protéger la santé des joueurs et des équipes techniques et médicales et éviter tout contact avec des personnes infectées et pour que la compétition se poursuit dans des conditions sûres. Dans un communiqué, la LNFP indique que les rassemblements des clubs seront dans des unités hôtelières ou des centres sportifs de leur choix.

A noter que le président de la FRMF, Faouzi Lekjaa, a salué la proposition de la LNFP, soulignant que la Fédération apportera un soutien financier aux clubs pour la réussite cette proposition. Il a également mis en avant les efforts consentis par la famille du football national dans l’optique de réussir la reprise des compétitions.