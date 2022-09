Les Royaumes de Jordanie et du Maroc partagent les mêmes positions en ce qui concerne la question palestinienne, a affirmé, lundi à Amman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue jordanien Ayman Safadi, à l’issue de leurs entretiens à Amman, Bourita a indiqué que ces positions sont fondées sur des références arabes à la solution à deux États et à l’établissement d’un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.

Il a ajouté que le Maroc soutient le rôle central de la Jordanie dans la cause palestinienne et le rôle de SM le Roi Abdallah II concernant la tutelle des Lieux saints islamiques dans la ville d’Al-Qods.

Le ministre marocain a souligné que le Roi Mohammed VI appuie ce rôle et appelle à la coordination avec la Jordanie dans tout ce qui concerne la cause palestinienne et les Waqfs et Lieux islamiques dans la Ville sainte d’Al Qods.

Il a ajouté que les deux pays œuvrent ensemble pour soutenir les Maqdessis et préserver aussi l’identité arabe et islamique de la ville d’Al-Qods.

Bourita a également mis en exergue la poursuite de la coordination entre le Maroc et la Jordanie dans le cadre de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et dans tous les fora internationaux, partant du partage par les deux pays des mêmes visions, en application des directives de leurs dirigeants, à travailler ensemble au profit de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales.

Il a indiqué qu’en application des Hautes instructions du Roi Mohammed VI, la coordination du Maroc est permanente avec la Jordanie, « qui constitue un partenaire et un allié avec lequel le Royaume partage les mêmes visions sur toutes les questions bilatérales, régionales et internationales ».

S’agissant, par ailleurs, de la question du Sahara marocain, Bourita a exprimé l’appréciation du Maroc de la position constante du Souverain hachémite et de la Jordanie au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant en avant que la décision du Roi Abdallah II d’ouvrir un consulat général à Laâyoune est un signe fort de ce soutien, que Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocains apprécient hautement.