Le Maroc compte parmi les pays africains les plus influents dans le monde, d’après le rapport « Soft Power Index » publié par le cabinet britannique « Brand Finance ».

Basée sur une enquête auprès de personnalités issues de 101 pays représentant à la fois des décideurs, des entreprises et la société civile, l’édition 2022 de ce classement place le Royaume au podium des pays les plus influents, loin devant l’Algérie et la Tunisie.

Selon Brand Finance, premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde, le soft power se définit comme « la capacité d’une nation à influencer les préférences et les comportements de divers acteurs de la scène internationale par l’attraction ou la persuasion plutôt que par la coercition ».

Avec une note globale de 34,9, le Maroc améliore son score par rapport à 2021 et gagne deux positions dans ce classement international, qui concerne 120 pays, à la faveur notamment d’une évolution remarquable de son indice « relations internationales » qui a enregistré un gain de 13 places, marquant ainsi une nouvelle consécration pour la diplomatie du Royaume.

La performance du Maroc a également été dopée par son climat des affaires et ses résultats positifs dans les catégories « médias et communication » et « sciences et éducation », selon l’analyse des données recueillies par Brand Finance.

Déjà saluée dans l’édition 2021 du classement, la réponse du Royaume à la pandémie de la Covid-19, qui prend en compte l’appui à la relance économique, la vaccination et l’assistance aux autres pays, a poursuivi son évolution positive en 2022.

Au niveau international, les États-Unis ont repris la tête du classement, avec un score de 70,7 devant le Royaume-Uni (64,9), et l’Allemagne (64,6). Tandis que la Chine (64,2) et le Japon (63,5) complètent le Top 5 mondial.