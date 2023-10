Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, ce mercredi à Rabat, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, qui effectue une visite officielle dans le Royaume.

Lors de cette entrevue, Bourita a salué les liens solides unissant les deux Royaumes et leur volonté commune de les promouvoir et de les hisser à des niveaux supérieurs, conformément aux Hautes Orientations du roi Mohammed VI, et du roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, et du prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier et Président du Conseil des ministres.

Il s’est également félicité du niveau de coopération et de coordination existant entre les autorités compétentes des deux pays frères, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures du Hajj et de la Omra pour les citoyens marocains, saluant, à cet égard, l’initiative la « Route de la Mecque » incluant le Maroc depuis l’année dernière, et qui se veut une action lancée par les autorités saoudiennes pour servir les pèlerins, dans le cadre du programme « Saudi Vision 2030 ».

De son côté, le ministre saoudien s’est félicité des relations de partenariat et de coopération constantes établies avec le Maroc et « la volonté commune de les développer et de les renforcer davantage au service des intérêts des deux pays frères ».