Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Nizar Baraka, suite à sa réélection au poste de secrétaire général du Parti de l’Istiqlal.

Dans ce message, le Souverain félicite Baraka pour la confiance renouvelée en lui par le Conseil national du parti, en reconnaissance de son action partisane fructueuse.

Le Roi exprime également à Baraka ses vœux de plein succès pour continuer à mener à bien ses missions partisanes en vue de réaliser les aspirations du parti à conforter sa place sur la scène politique nationale et à remplir au mieux ses missions constitutionnelles avec un sens élevé de responsabilité et de patriotisme sincère, au service des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens.

Le Souverain demande à Baraka de transmettre sa haute considération à l’ensemble des militantes et militants du Parti de l’Istiqlal.