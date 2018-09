Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca, en collaboration avec l’agence internationale indépendante de recherche et services ESG Vigeo Eiris, a mis en place « Casablanca ESG 10 », un indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG).

« La mise en place de “Casablanca ESG 10” répond à l’intérêt multiple d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs ISR en mettant à leur disposition un référentiel qui répond à leurs besoins, de donner un coup de projecteur à la place financière de Casablanca à l’échelle internationale, tout en faisant la promotion du développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises faisant appel public à l’épargne » a expliqué M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca.

Ainsi, “Casablanca ESG 10” est composé de 10 valeurs cotées en continu à la Bourse de Casablanca : Attijariwafa Bank, BCP, BMCE Bank, BMCI, Cosumar, Ittisalat Al-Maghrib, LafargeHolcim Maroc, Lydec, Managem et Wafa Assurance. Cette composition est revue annuellement en fonction des notes attribuées par Vigeo Eiris.

Les entreprises qui composent l’indice ont été évaluées et classées sur la base de leur conformité aux 38 critères et plus de 330 indicateurs de responsabilité environnementale de gouvernance, sociale et sociétale appliqués par Vigeo Eiris. Cette évaluation prend en compte la pertinence des engagements de ces entreprises, l’efficacité de leurs systèmes managériaux, leur capacité à maîtriser les risques et à améliorer leur performance.

Cette méthodologie permet de consacrer les entreprises cotées les plus engagées en faveur du respect des normes universelles (notamment en matière de droits de l’homme, de travail décent, de protection de l’environnement, de gouvernance, …) ; d’inciter les entreprises à respecter ces normes et de favoriser le développement d’une nouvelle catégorie d’investisseurs intéressés par l’ISR.

Par ailleurs, la mise en place de « Casablanca ESG 10 » répond à l’importance grandissante que prend dans le monde la gestion d’actifs de l’ISR. Ce dernier ajoute aux critères financiers classiques des critères de sélection environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance sans abandonner la recherche de rendement.

A ce propos, Fouad Benseddik, Head of Methods and Institutional Affairs de Vigeo Eiris, a déclaré : «Outre la notation financière classique qui porte sur les risques de solvabilité des entreprises, les apporteurs de capitaux sont de plus en plus attentifs aux risques de durabilité qui découlent de la capacité des entreprises à exercer, de façon tangible, leurs responsabilités en matière sociale, environnementale, d’éthique des affaires, d’achats responsables ou d’indépendance de leurs organes de gouvernance et de contrôle. Avec ce nouvel indice, la place de Casablanca envoie un signal de progrès aux investisseurs ».

La mise en place de « Casablanca ESG 10 » a été réalisée dans le cadre d’un comité scientifique des indices constitué par la Bourse de Casablanca afin de garantir l’intérêt du marché et des investisseurs. Ce comité est composé des représentants de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), de l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (ASFIM), de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (FMSAR), de l’Association Marocaine des Actuaires ainsi que d’experts indépendants (professionnels du marché financier, économistes et universitaires experts en statistiques et finance).

Cet événement de lancement de « Casablanca ESG 10 », a été l’occasion de consacrer les tops performers RSE de 2018, entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et/ou émettrices de titres obligataires auxquelles Vigeo Eiris décerne les meilleurs ratings d’engagement et de maîtrise des risques de responsabilité sociale.

