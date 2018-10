Infomediaire Maroc – La Lydec Casablanca a obtenu, pour la cinquième fois depuis 2012, le trophée « Top Performer RSE » décerné par l’agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris, aux entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociale et de maîtrise des risques de durabilité.

Sélectionnée parmi les 44 premières sociétés marocaines cotées en bourse et évaluée sur la base de 38 critères et plus de 330 indicateurs, la Lydec a été distinguée aux côtés de 15 autres entreprises, a indiqué, dans un communiqué, le délégataire de la distribution de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement et de l’éclairage public.

Ces dernières ont reçu les meilleurs scores en matière de tangibilité de leurs informations et de cohérence et d’efficacité de leur système managérial, et ce, dans six domaines, à savoir le capital humain, les droits de l’Homme, l’environnement, l’éthique des affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal.

Cette année, Lydec est consacrée pour sa performance globale et plus particulièrement pour 5 critères en l’occurrence la gestion responsable des restructurations, l’intégration de critères de conformité sociale dans l’homologation et la sélection des fournisseurs, la maîtrise des impacts liés à l’utilisation et à l’élimination du produit ou du service, l’orientation responsable des contrats et le respect des droits des clients et la prévention de la corruption et du blanchiment.

En outre, Lydec a intégré « Casablanca ESG 10 », le nouvel indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) qui vient d’être lancé par la Bourse de Casablanca en collaboration avec l’agence Vigeo Eiris.

Constitué des 10 Top Performers RSE, le « Casablanca ESG 10 » répond à l’intérêt multiple d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs ISR (Investissement Socialement Responsable) en mettant à leur disposition un référentiel qui répond à leurs besoins et de donner un coup de projecteur à la place financière de Casablanca à l’échelle internationale, tout en faisant la promotion du développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises faisant appel public à l’épargne.

Rédaction Infomediaire.