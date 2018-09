Infomédiaire Maroc – Une convention de partenariat portant construction d’une ‘‘école de deuxième chance’’, sur le territoire relevant de la direction provinciale de l’enseignement Casablanca-Anfa, a été signée, mercredi, par différentes parties concernées par la réalisation de ce projet.

Cette école sera construite dans le cadre d’un partenariat entre la wilaya de la région de Casablanca-Settat, la préfecture des arrondissements de Casa-Anfa, la direction de l’éducation non formelle au ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, et de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’Académie régionale, la direction provinciale du ministère dans la préfecture des arrondissements Casa-Anfa, l’Office national de formation professionnelle et de promotion de l’emploi et l’association Chorouq.

Ce projet solidaire bénéficiera aux élèves en difficulté scolaire qui peuvent intégrer des classes relais pour la mise à niveau, aux enfants non scolarisés désireux obtenir des certificats d’études, et aux enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés cherchant la mise à niveau et la préprofessionnalisation pour poursuivre une formation professionnelle ou l’initiation à des métiers pour s’insérer dans la vie active, a indiqué l’Académie régionale d’éducation et de formation (casa-Settat).

Il s’agit de la troisième école du genre en cours de réalisation à Casablanca, précise-t-on de même source, observant que le nombre de ces établissements scolaires, au niveau national, atteindra 80 écoles à l’horizon 2021.

La construction de ces écoles est conforme aux objectifs de la vision stratégique 2015-2030, notamment le volet relatif à l’éducation non formelle et la lutte contre la déperdition scolaire.

Rédaction Infomédiaire