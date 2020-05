Pour contribuer à l’effort national de solidarité et d’entraide auquel Sa Majesté Le Roi -que Dieu Le Protège- a invité le peuple marocain, pour qu’il se mobilise face à la pandémie du coronavirus “COVID-19”, l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a diffusé le 14 avril 2020 un communiqué où elle a en particulier préconisé, sur le plan scientifique, un certain nombre d’actions permettant notamment de faire face à la pandémie covid-19 et de mieux connaître sa nature, son évolution et son traitement.

Le vendredi 1er Mai, la Commission des Travaux de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a tenu une réunion par visioconférence pour mettre en œuvre concrètement ces propositions dans le cadre d’un plan d’action, et adopté les décisions suivantes :

1 – Organiser le 8 Mai prochain un webinaire, réunissant des experts marocains exerçant au Maroc ou à l’étranger pour discuter de l’ensemble des actions entreprises ou à entreprendre, pour faire face à la pandémie.

2 – Dégager un budget de 10 millions de DH et lancer à partir du 1er Juin un appel à projets de recherche sur les trois grandes thématiques suivantes :

a -Aspect médical dans les pandémies (notamment COVID-19) : génomique et variabilité génétique du SARS-COV-2, physiopathologie et épidémiologie chimique et moléculaire de la pandémie COVID-19 (axes cliniques, axes immunologiques et génétiques).

b- La technologie dans la bataille contre le virus corona (fabrication et production d’appareils utilisés dans le traitement comme les respirateurs artificiels, des kit pour test…).

c- Modélisation mathématique et intelligence artificielle au service de la lutte contre COVID-19.

3- Constituer fin Mai un groupe de travail chargé de faire un bilan scientifique de la pandémie COVID-19.

4- Organiser début Juillet un séminaire -si les conditions le permettent- sur la recherche scientifique et l’innovation pour une résilience post COVID-19.

5- Organiser fin Septembre – début Octobre 2020 -et si les conditions le permettent- un séminaire national sur une étude rétrospective de l’expérience marocaine en matière de lutte contre la pandémie.

6- Constituer fin Mai un groupe de travail chargé de faire un bilan scientifique et des meta-analyses sur chacun des axes de recherche retenus.

7- Organiser -si les conditions le permettent- à Rabat les 23, 24 et 25 Novembre 2020 le 3ème Congrès du Conseil Africain de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ( ASRIC ), relevant de l’Union Africaine, sur le thème retenu “épidémies et pandémies”, tel que proposé par l’Académie, avec la participation des Scientifiques africains et des experts internationaux.

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques rappelle son soutien total et sans réserve à toutes les mesures scientifiques, technologiques, médicales, sanitaires, sociales et économiques pour faire face à la pandémie COVID-19 mises en œuvre sous la conduite du Roi Mohammed VI