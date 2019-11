Le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a procédé, samedi à Demnate, au lancement de la campagne de mobilisation « 100 jours pour 100 villes », une initiative visant à rassembler les recommandations des diverses composantes du parti dans plusieurs villes pour définir les priorités et les besoins de chacune. Cette nouvelle campagne baptisée « 100 jours pour 100 villes » du RNI, qui s’inscrit dans le cadre des tournées effectuées par les membres du parti en vue de s’enquérir de près des préoccupations des citoyens, ambitionne de recueillir, au niveau de chaque ville, les recommandations émanant des diverses composantes du parti et ce, dans une logique de coordination et de consultation dans l’ensemble des régions du Royaume, pour ensuite procéder à l’élaboration d’un rapport national détaillé sur les priorités de chaque ville.