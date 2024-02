La Bourse de Casablanca a terminé le mois de janvier 2024 sur une note positive, soutenue principalement la bonne tenue des secteurs « Santé » et « Participation et promotion immobilières ».

Le MASI (Moroccan All Shares index), qui intègre toutes les valeurs de type actions, cotées à la Bourse de Casablanca, a affiché un gain de 3,08% à 12.465,28 points (pts) et le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a progressé de 2,48% à 1.014,39 pts.

Concernant le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, il s’est bonifié de 2,33% à 922,89 pts, alors que le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 6,5% à 1.060,01 pts.

Cette performance positive trouve son origine notamment dans le secteur « Santé » qui a enregistré la plus forte hausse (+22,98%), devançant « Participation et promotion immobilières » (+21,31%) et « Société de financement et autres activités financières » (+10,09%).

À l’opposé, les indices « Sylviculture & Papier » (-8,25%), « Télécommunications » (-5,5%) et « Loisirs & Hôtels » (-2,87%) ont accusé les plus fortes baisses.

Le volume global des échanges a dépassé 5,3 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 3,9 MMDH réalisés sur le marché central (Actions).

Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du mois avec 479,2 millions de dirhams (MDH) de transactions, devant CFG Bank (382,4 MDH) et BCP (359,7 MDH).

S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à plus de 644 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Alliances (+38,74% à 160,25 DH), Résidences Dar Saada (+33,64% à 29 DH), Akdital (+22,98% à 610 DH), Jet Contractors (+22,55% à 312,5 DH) et TGCC S.A (+17,20% à 218 DH).

En revanche, Med Paper (-8,25% à 18,8 DH), Rebab Company (-6,93% à 78 DH), Auto Nejma (-6,88% à 2.300 DH), Maghreb Oxygène (-6,50% à 215,05 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-5,5% à 94,5 DH) ont accusé les plus forts replis.