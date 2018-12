Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé la dernière séance de 2018 sur les chapeaux de roues, soutenue notamment par l’envolée des compartiments bancaire et immobilier, ainsi que par le secteur des distributeurs.

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 1,57% à 11.364,31 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 1,6% à 9.233 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,06% à 10.174,98 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,48% à 9.658,26 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, grimpé de 2,09% à 906,3 points.

La tendance a été portée par plusieurs secteurs, notamment celui des banques où BMCE Bank a gagné 9,97%, deuxième plus forte hausse de Masi. Le compartiment des distributeurs (+4,4%) a également terminé dans le vert, à la faveur des performances d’Auto Hall (+9,99%), Ennakl (+7,07%), Realisations mécaniques (+3,18%), Label Vie (+2,52%) et Fenie Brossette (+1,03%).

Par ailleurs, Res Dar Saada et Douja Prom Addoha, qui ont fini sur des gains respectifs de 4,94% et 2,59%, ont contribué à la bonne tenue du secteur immobilier (+3,54%), alors que l’indice « Bâtiment et matériaux de construction » (+3,02%) a profité de la hausse de Lafargeholcim (+4,74%), Colorado (+2,23%) et Jet Contractors (+1,54%).

En revanche, les secteurs « pétrole et gaz », « mines » et « agroalimentaire/production » ont clôturé en territoire négatif, cédant ainsi 2,41%, 1,88% et 0,68%. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a culminé à plus de 3,1 milliards de dirhams (MMDH), réalisé essentiellement sur le marché central (2,6 MMDH) et le marché de Bloc (556,7 millions de dirhams). La capitalisation boursière a, pour sa part, dépassé les 582 MMDH, dominée par Itissalat Al-Maghrib (124,4 MMDH), Attijariwafa Bank (95,1 MMDH) et BCP (51 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Auto Hall (+9,99% à 80,29 DH), BMCE Bank (+9,97% à 183,1 DH), Microdata (+7,89% à 265,95 DH), Lydec (+7,61% à 495 DH) et Disway (+7,27% à 295 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Managem (-7,3% à 902 DH), Total Maroc (-7,07% à 920 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,32% à 13,5 DH), Lesieur Cristal (-3,21% à 135,5 DH) et Mutandis (-1,05% à 183 DH).

Rédaction Infomédiaire