Infomédiaire Maroc – A l’occasion du Nouvel An 2019, le Roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’État et de gouvernement de pays frères et amis, leur souhaitant, ainsi qu’à leurs peuples, une bonne et heureuse année. A cette même occasion, le Roi a reçu des messages de félicitations des dirigeants de ces pays, qui expriment au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitent au peuple marocain davantage de progrès et de prospérité.

Il s’agit notamment de :

– Leurs Majestés le Roi Abdallah II et la Reine Rania de Jordanie

– Leurs Majestés Philippe, Roi des Belges, et la Reine Mathilde

– Sa Majesté Margrethe II, Reine du Danemark

– S.A. Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président des Emirats Arabes Unis – S.A. Cheikh Mohamed Ben Rashed Al Maktoum, Vice-Président des Émirats Arabes Unis, Emir de Dubaï

– S.A. Cheikh Mohamad Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi

– S.A. Cheikh Sobah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sobah, Emir du Koweit

– LL.AA.SS. le Prince Souverain Albert II de Monaco et la Princesse Charlène

– LL.AA.SS. Hans Adam II, Prince de Liechtenstein, et la Princesse Marie-Aglaé

– S.E.M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie

– S.E.M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire

– S.E.M. Béji Caid Essebsi, Président de la République tunisienne

– S.E.M. Abdelfattah Al-Sissi, Président de la République arabe d’Egypte

– S.E.M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne

– S.E. Mme Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne

– S.E.M. João Lourenço, Président de la république d’Angola

– S.E.M. Sergio Mattarella, Président de la République italienne

– S.E.M. Andrzej Duda, Président de la République de Pologne

– S.E. Mme Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d’Estonie

– S.E. Mme Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni – S.E. Mme Julie Payette, Gouverneure générale du Canada

Le Roi a également reçu des messages de voeux de :

– S.E.M. António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies

– S.E.M. Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)

– S.E.M. Taieb Baccouche, Secrétaire général de l’union du Maghreb Arabe

