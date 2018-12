Infomédiaire Afrique – Le Palais de Lomé, ancien siège des Gouverneurs de la capitale du Togo, va être rénové et transformé en centre d’art et de culture pour présenter le meilleur de la création artistique du Togo et de l’Afrique.

La rénovation du palais, héritage de la présence allemande, construit entre 1898 et 1905, a pour vocation d’illustrer le dynamisme de la production culturelle et artistique togolaise et africaine, annonce le gouvernement sur son portail.

Ce monument historique deviendra un équipement culturel « complet » composé notamment de salles d’exposition, d’espaces pour le spectacle vivant, d’une boutique, d’une librairie, d’une galerie d’art et d’un espace du design.

Le nouveau centre, qui sera inauguré en avril 2019, devrait contribuer, en tant que premier lieu culturel d’importance du Togo et d’Afrique de l’Ouest, au développement touristique et économique du pays.

Pour sa part, le parc botanique de près de 11 hectares au sein duquel se trouve le Palais de Lomé sera un lieu de découvertes, d’éducation à l’environnement, avec de multiples activités et des expositions d’œuvres d’artistes.

