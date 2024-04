Le Masi (Moroccan All Shares index), qui intègre toutes les valeurs de type actions cotées à la Bourse de Casablanca, a terminé le mois de mars 2024 en baisse de 0,17% à 13.009,23 points.

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,29% à 1.058,69 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions a diminué de 0,96% à 956,3 pts.

Contre tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 1,5% à 1.118,18 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles et holdings a accusé la plus forte baisse (-6,23%), suivi de l’ingénierie et biens d’équipements industriels (-4,57%) et des sociétés de transport (-3,95%).

A l’inverse, l’immobilier a enregistré la hausse la plus forte (+14,73%), devançant la chimie (+13,79%) et les loisirs et hôtels (+9,59%).

Les échanges ont dépassé 3 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Addoha avec 505,55 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank (271,88 MDH) et Alliances (170,14 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint près de 671,6 MMDH.

Aux valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Minière Touissit (-12,86% à 1.145 DH), M2M Group (-11,96% à 486 DH), AGMA (-11,51% à 6.610 DH), Réalisations mécaniques (-11,29% à 94,03 DH) et Stroc Industrie (-10,48% à 25,87 DH).