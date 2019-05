Le Groupe Ménara Holding est en phase de préparation d’une entrée en bourse de sa filiale marocaine phare, Ménara Préfa qui représente 70% de son chiffre d’affaires global. Cette IPO répond aux objectifs d’expansion de Ménara Holding au Maroc et en Afrique.

Pour rappel, le Groupe présidé par Mohamed Zahid compte une quinzaine de filiales qui opèrent dans divers secteurs tels que le BTP, le transport et les énergies entre autres. Il est implanté dans 6 villes du Maroc et emploie près de 2 000 Collaborateurs.

Et dans son plan de développement à l’horizon 2025, le Groupe ambitionne de devenir l’un des acteurs majeurs et référents continentaux au niveau de ses métiers de base et prévoie d’investir dans son Complexe Industriel à Casablanca (CIC) pour la période 2022-2025, complexe d’envergure, qui réunira plusieurs pôles d’activité ainsi que des filières nouvelles.