Le Groupe Ménara Holding vient d’acter son implantation à l’international avec deux filiales Africaines. Il s’agit de Ménara Préfa et Carrières & Transport Ménara en Côte d’Ivoire. Pour relever ce défi, le Groupe Ménara Holding s’est doté d’un cadre juridique et commercial adéquat et s’appuie sur des partenaires locaux solides et professionnels.

‘‘Nous menons, depuis plusieurs années, une réflexion pour nous implanter en Afrique. Mais il nous fallait pour cela être prêts et avoir un modèle socio-économique duplicable avec son organisation’’, indique Mohamed Zahid, PDG de Ménara Holding, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.