Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de ses prestations et services, la Caisse Marocaine des Retraites renouvelle son portail avec une nouvelle charte graphique et une offre de services enrichie en faveur de ses pensionnés, affiliés et partenaires. Une interface conviviale et ergonomique, conciliant la valeur esthétique, une architecture simple de présentation de l’information et une facilité d’accessibilité et de navigation.



En plus de l’amélioration des services déjà en ligne (consultation des données personnelles, édition de différentes attestations, souscription au régime de retraite complémentaire ATTAKMILI, dépôt de réclamation, …), de nouveaux services sont désormais accessibles sans inscription préalable notamment la prise de rendez-vous et le contrôle de maintien de droit.

Pour la 1ère fois, le client peut participer au traitement de son dossier, à travers des services de déclaration de fin de droit ou de demande de réversion. Un simulateur conforme aux paramètres de la dernière réforme des régimes de retraite permet, via l’espace privé, de calculer le montant de la pension sur la base de la situation administrative personnalisée de l’intéressé. Ce dernier peut également apporter des changements concernant, son état civil, sa domiciliation bancaire ou ses coordonnées.



D’autre part les partenaires peuvent désormais s’assurer de l’authenticité des attestations de pension éditées à partir de la plateforme.



Décliné dans les deux langues, arabe et française, cette nouvelle version du portail permet de répondre à différentes questions relatives aux régimes de pension gérés par la CMR et d’informer ses clients sur leurs droits et obligations. Un accès facile et guidé est offert aux textes réglementaires, à des guides par type de bénéficiaires, à des vidéos didactiquesthématiques, aux différents documents importants à télécharger, aux pièces à fournir par prestation ainsi qu’à la répartition géographique des délégations et des guichets de la CMR.



Cet espace d’information, riche et diversifié, permet également aux parties intéressées, partenaires, médias et grand public, d’accéder aux informations institutionnelles relatives à la gouvernance de la Caisse, son actualité, ses rapports d’activité, des statistiques et d’autres informations utiles.