Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse mercredi, favorisée par la bonne tenue des compartiments de l' »Immobilier », de « Matériels, Logiciels et Services Informatiques » et celui du « Pétrole et Gaz ».

Au terme des échanges de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est apprécié de 0,08% à 11 311,64 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est adjugé également de 0,08% à 9 195,79 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a augmenté de 0,07% à 10 214,92 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,09% à 9 674,80 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », qui a été mis en place jeudi dernier, a, quant à lui, chuté de 0,05% à 909,99 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment immobilier, dont l’indice a gagné 2,23%, a profité de l’envolée du titre de Res Dar Saada (+6,56%), alors que les hausses respectives de 2,95% et 2,04% de HPS et M2M Group, ont permis au secteur informatique de clôturer sur un gain de 1,53%.

Par ailleurs, l’indice sectoriel du Pétrole et Gaz a augmenté de 1,32%, porté par le rebond du groupe « Total Maroc » (+3,6%).

Sur le marché des banques, le groupe BMCE Bank s’est bonifié de 1,06%, tandis que BCP et Attijariwafa Bank ont cédé respectivement 0,49% et 0,11%.

A la baisse, trois compartiments ont terminé en baisse, à savoir « Chimie » (-1,81%), « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-1,54%) et « Sylviculture et papier » (-1,34%).

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à environ 42,4 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par Itissalat Al-Maghrib (22,6 MDH), Attijariwafa Bank (10,7 MDH) et Douja Prom Addoha (3,3 MDH).

Par ailleurs, la capitalisation boursière a dépassé les 578 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Résidences Dar Saada (+6,56% à 103,9 DH), Total Maroc (+3,6% à 1.150 DH), Ennakl (+3,32% à 34,51 DH), HPS (+2,95% à 2 162 DH) et Saham Assurance (+2,86% à 1 439 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-7,95% à 92 DH), Stroc Industrie (-7,41% à 23,5 DH), Sonasid (-4,82% à 533 DH), Snep (-1,89% à 520 DH) et Auto Hall (-1,86% à 78,51DH).

