Durant la semaine écoulée à la Bourse de Casablanca, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 588,59 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 692,39 millions de dirhams (MDH) dont 677,25 MDH sur le marché central.

Durant cette période, les meilleures performances ont été l’œuvre de Stroc Industrie (+21,16% à 14,20 DH), Auto Nejma (+20,93% à 2 300 DH), Alliances (+7,48% à 61,80 DH), Med Paper (+6,29% à 25 DH) et Microdata (+5,92% à 460 DH).

En revanche, IB Maroc.com (-14,80% à 28,10 DH), Delattre Levivier Maroc (-14,25% à 65 DH), Cartier Saada (-12,83% à 30,51 DH), Colorado (-12,17% à 52,70% DH) et Résidences Dar Saada (-7,89% à 70 DH) ont signé les plus fortes baisses au cours de la semaine.

Et sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Cosumar (19,23%), Itissalat Al-Maghrib (14,82%), Attijariwafa Bank (14,22%) et BMCI (6,17%).