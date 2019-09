Durant la semaine écoulée, les meilleures performances hebdomadaires à la Bourse de Casablanca ont été l’œuvre de HPS (+7,43%), Réalisations mécaniques (+5,95%), Microdata (+3,98%) et M2M Group (+3,87%).

En revanche, IB Maroc.Com (-22,48%), Risma (-13,94%), Alliances (-9,80%) et Delattre Levivier Maroc (-9,17%) ont signé les plus fortes baisses. Par ailleurs, sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine, figurent Itissalat Al-Maghrib (27,8%), Attijariwafa Bank (15,34%), Cosumar (7,69%) et HPS (7,51%).