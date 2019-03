La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse lundi, sous l’effet de la mauvaise tenue des compartiments « Sylviculture et papiers » (-4,65%), ‘ »Loisirs et Hôtels » (-2,95%) et « Services de Transport » (-2,21%).

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,03% à 11.103,20 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 9.011,74 points, en repli de 0,08%.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 9.986,91 points, en baisse de 0,16%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,14% à 9.476,83 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, abandonné 0,02% à 877,52 points.

Sur les 24 secteurs représentés à la côte casablancaise, huit ont terminé dans le rouge. Le secteur « Sylviculture et papiers » a enregistré le plus fort repli sectoriel (-4,65%), sous l’effet de la baisse de son unique titre Med Paper.

Le compartiment « Loisirs et Hôtels » a, de son coté, terminé en baisse de 2,95%, suite au repli de son unique titre Risma.

De même, les secteurs de « Services de Transport », « Participation et promotions immobilières » et « Ingénieries et bien d’équipement industriels » ont clôturé dans le rouge, avec des baisses respectives de 2,21%, 1,97%, 1,08%.

En revanche, le secteur de « Chimie », porté par son titre SNEP (+3,24%), a enregistré la plus forte hausse sectorielle (+3,08%).

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint près de 19,81 millions de dirhams (MDH), réalisé en entier sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 573,29 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par IB Maroc.Com (+8,46% à 68,87 DH), CDM (+5,99% à 584 DH), CIH (+4,37% à 306,90 DH), SNEP (+3,24% à 459,85 DH) et Atlanta (+2,16% à 59 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-5,97% à 70,05 DH), Med Paper (-4,65% à 21,31 DH), Stroc Industrie (-3,88% à 24 DH), Cartier Saada (-2,96% à 36 DH) et Disway (-2,95% à 276 DH).

