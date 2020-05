La troisième tranche de la bourse d’études sera versée à partir de lundi 18 mai pour tous les niveaux universitaires et instituts, a annoncé mercredi le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

L’annonce a été faite lors d’une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen des sujets proposés par les groupes parlementaires s’agissant des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), à leur évaluation préliminaire et au plan et agendas du ministère concernant les examens de fin d’année à la lumière de l’état d’urgence sanitaire.

Le ministre a mis l’accent sur une série de mesures et procédures dont l’arrêt des cours en présentiel dans les écoles et les universités marocaines ainsi que les instituts de formation professionnelle jusqu’au mois de septembre tout en assurant la continuité pédagogique à distance jusqu’à la fin de l’année scolaire, professionnelle et universitaire, lit-on sur la page officielle du ministre sur Facebook.

Il a par ailleurs insisté sur le rôle des enseignants et des conseils de classes dans l’évolution du niveau de l’élève et la prise de décision concernant son passage au niveau suivant, expliquant que le département œuvre sur nombre de scénarios pour la fin de l’année scolaire et la réussite des examens, en coordination avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur, et compte tenu de la situation épidémiologique.