L’Assemblée générale élective de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Rabat-Salé-Kenitra, réunie ce mercredi, a élu Bouthayna Iraqui Houssaîni, en tant que présidente pour un mandat de 3 ans.

Par la même occasion, Hassan Nadir a été élu en tant que vice-président général de la CGEM Rabat-Salé-Kenitra. Avec son élection en tant que présidente, Iraqui Houssaîni est la première femme à présider une CGEM régionale au Maroc.

Iraqui Houssaîni est présidente de Locamed, une entreprise qu’elle a créée il y a une trentaine d’années et qui est devenue un fleuron national de la distribution du matériel médical, avec un réseau de distribution de 25 magasins. Ex-présidente de l’association des femmes chefs d’entreprise du Maroc (AFEM), elle dispose d’une expérience associative assez riche en plus d’une expérience politique, puisqu’elle a été membre du parlement de 2006 à 2011.

Les CGEM-Régions constituent une force de proposition du secteur privé et assurent la représentation de l’ensemble des entreprises et des régions au sein du Conseil d’Administration de la CGEM et du Conseil national de l’entreprise (CNE). La CGEM compte aujourd’hui 14 représentations régionales couvrant tout le territoire marocain, dont la 13ème CGEM-Région dédiée exclusivement aux Marocains Entrepreneurs du Monde (MEM).

Ces représentations ont pour missions, entre autres, le développement économique de la région, la pérennisation des entreprises régionales, la promotion de la région et de ses potentialités, l’amélioration du climat des affaires, outre la promotion des investissements et le renforcement des relations avec les partenaires institutionnels, gouvernementaux et syndicaux de chaque région.