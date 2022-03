Amazon a annoncé ce jeudi avoir finalisé l’acquisition des studios MGM, dans le cadre d’une transaction de 8,45 milliards de dollars qui permettra au géant du commerce électronique d’élargir son offre de télévision et de cinéma.

« Nous souhaitons la bienvenue aux employés, aux créateurs et aux talents de MGM au sein de Prime Video et d’Amazon Studios, et nous sommes impatients de travailler ensemble », a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior d’Amazon, dans un communiqué.

L’acquisition, qui a été annoncée il y a près d’un an, a immédiatement attiré l’attention des autorités antitrust sur Amazon.

De nombreux médias ont rapporté que la Commission fédérale du Commerce (FTC) envisageait de contester l’accord, mais une enquête officielle n’a pas eu lieu malgré les appels des législateurs en ce sens.

« Cette décision intervient après qu’Amazon ait certifié à la FTC avoir fourni toutes les informations demandées par les enquêteurs antitrust qui examinent l’accord », rapporte le Wall Street Journal qui précise que cette étape a « placé l’opération dans un délai réglementaire avec l’agence qui a maintenant expiré, laissant la société libre d’aller de l’avant ».

Ce deal est la deuxième plus importante transaction de l’histoire d’Amazon, derrière le rachat de la chaîne de supermarchés Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Avec MGM dans le giron, Prime Video pourra ajouter 4.000 films à son catalogue, dont la franchise emblématique James Bond. MGM dispose également d’une bibliothèque riche de 17.000 épisodes de contenu télévisuel, de quoi renforcer le positionnement de Prime Video face aux géants du streaming Netflix, Apple TV+ ou HBO Max.