La compagnie aérienne britannique British Airways (BA) a annoncé qu’elle compte annuler tous ses vols le 27 septembre, y compris ceux de et vers le Maroc, à cause d’une nouvelle grève prévue par ses pilotes. La première grève observée par les pilotes de BA, lundi et mardi derniers , avait déjà perturbé les déplacements de dizaines de milliers de voyageurs, de même qu’elle avait obligé la compagnie britannique à retarder le retour à la normale mercredi pour ses vols.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne a appelé les pilotes du syndicat Balpa (British Airlines Pilots Association) à « annuler leur grève et reprendre les négociations » pour régler ce conflit social qui porte sur les salaires, en se disant « désolée » du fait que le mouvement social « va perturber à nouveau des milliers de projets de voyage ».