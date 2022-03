Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé, mercredi à Rabat, des programmes d’investissement pour l’année 2022 dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) d’une valeur estimée à plus de 47 milliards de dirhams (MMDH) répartis sur divers secteurs.

Intervenant à l’ouverture d’une journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés du BTP du ministère et des établissements sous tutelle, au titre de l’année 2022, Baraka a souligné que ces investissements sont répartis sur des secteurs aussi diversifiés que les routes et autoroutes, les ports, l’eau et les équipements publics dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée.

En outre, ces projets d’investissement dépassent ceux lancés l’année dernière de près de 20%, a-t-il précisé, mettant en avant la nécessité de restructurer le secteur afin qu’il soit plus attractif. Selon Baraka, le ministère envisage de mener des réformes notamment en matière de révision des textes relatifs aux marchés publics, d’actualisation des cahiers des charges, d’appui et d’accompagnement des PME opérant dans ce domaine aux niveaux local et régional.

Cette rencontre est l’occasion de permettre aux professionnels du BTP d’avoir une meilleure visibilité sur la commande publique et de découvrir de près les projets du secteur pour l’année 2022 et ce, dans le cadre de la consolidation de la transparence, de la compétitivité et de la bonne gouvernance. Il s’agit aussi de permettre aux entreprises et aux acteurs du secteur de mieux se préparer pour réaliser les programmes d’investissement dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le président de la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie, Nabil Benazzouz, a indiqué que les programmes d’investissement annoncés par le ministère sont importants et suscitent l’optimisme, surtout dans un contexte de relance au regard de la crise pandémique.

A cette occasion, il a salué les efforts considérables déployés par le ministère et le gouvernement qui permettront, à son avis, la relance de l’économie, soulignant la disponibilité de la fédération à accompagner ces initiatives et à œuvrer avec l’ensemble des parties prenantes pour faire face aux défis du secteur des BTP.

Cette journée d’information s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Contrat programme signé en septembre 2018 entre le gouvernement et les professionnels du secteur, lequel programme est considéré comme un levier de développement vu le rôle primordial des entreprises, des bureaux d’étude et de contrôle et des laboratoires ainsi que tous les intervenants, dans la promotion du développement économique et la création d’opportunités d’emploi.