Infomédiaire Maroc – L’évolution du taux de change du dirham depuis le 15 janvier 2018, date d’entrée en vigueur du nouveau régime, montre qu’il est resté stable à l’intérieur de l’ancienne bande de fluctuation de ±0,3, a indiqué, ce vendredi à Rabat, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid. Depuis le passage à un régime de change plus flexible, le niveau des réserves de changes se maintient à plus de 6 mois d’importations, a souligné Boussaid lors d’une présentation.

Le ministre a affirmé qu’entre le 12 et le 24 janvier 2018, et sous l’effet principalement de l’appréciation de 1,8% de l’euro face au dollar, le taux de change du dirham s’est apprécié de 0,9% contre le dollar contre une dépréciation de 0,9% par rapport à l’euro.

Et pour ce qui est des interventions de Bank Al-Maghrib (BAM) sur le marché des changes, le ministre a fait savoir que les demandes des banques en devises étrangères n’ont pas dépassé, durant cette période, les 16 millions de dollars, entièrement satisfaite par BAM, notant que ces données témoignent de la confiance du marché et des opérateurs dans la valeur de la monnaie nationale.

Rédaction Infomédiaire