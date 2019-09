La société marocaine ‘‘France Néon’’, basée à Casablanca depuis 60 ans, leader du secteur de la communication visuelle, confirme aujourd’hui ses ambitions internationales en concluant un partenariat stratégique avec le français PVP SAS, spécialiste de la réalisation de signalétique multisupport intérieur/extérieur et la fabrication de matériels PLV destinés à la grande distribution, l’aménagement d’espaces de vente et la micro-signalisation urbaine. Cet accord de partenariat commercial permettra à PVP d’accentuer son développement à l’export sur le continent Africain en s’appuyant sur la force commerciale et le savoir-faire de France Néon. Pour rappel, grâce à son expertise éprouvée dans la conception, la réalisation et l’installation de projets de signalétique, France Néon a su s’imposer comme un partenaire de premier plan pour l’accompagnement de ses clients dans la mise en valeur de leur marque sur tout le territoire marocain et récemment en Afrique de l’ouest (Sénégal, Mauritanie, ,Côte d’Ivoire, Mali).