L’actif net sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a enregistré une hausse de 1,25% à fin avril 2019, passant de 451,22 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2019, à 456,88 MMDH, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissements marocains (ASFIM).

Cette augmentation est expliquée par la collecte nette de plus de 3 MMDH, majoritairement au niveau des OPCVM OMLT (obligations moyen et long termes), précise l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information pour le mois d’avril 2019. Les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure performance mensuelle, à fin avril 2019, s’élevant à 1,68% alors que les OPCVM Monétaires ont connu la performance la plus faible avec 0,17%.

Au niveau des performances annuelles, les OPCVM OMLT affichent la meilleure performance avec 2,03% et les OPCVM Monétaires la plus basse avec 0,76%. L’ASFIM fait en outre état de 454 OPCVM en activité à fin avril 2019.