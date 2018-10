Infomédiaire Maroc – Le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a reçu, à Casablanca, le Premier ministre de Sainte-Lucie Allen Chastanet.

Lors de cette réunion, Mezouar, qui était accompagné de Laaziz El Kadiri, président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-sud, a souligné l’importance du renforcement de la coopération économique entre le Maroc et Sainte-Lucie, indique un communiqué de l’organisation patronale.

Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’identifier les opportunités et de mettre en place les mécanismes adéquats à même de promouvoir le développement de partenariats entre les deux communautés d’affaires.

Chastanet, accompagné de Joseph Guy, ministre du Développement économique, du Logement, de la Rénovation urbaine, des Transports et de l’Aviation civile, a, pour sa part, passé en revue les différents secteurs porteurs de son pays et auxquels le Maroc pourrait apporter son savoir-faire et son expertise notamment l’agriculture, le tourisme et l’immobilier.

Le Premier Ministre a, par ailleurs, exprimé son souhait de développer à Castries un village artisanal de bazars avec une présence marocaine. Il a invité, en ce sens, les opérateurs économiques marocains à prendre part à ce projet et a également appelé la CGEM à mobiliser ses membres en vue de la tenue, en février prochain dans la capitale Lucienne, d’un forum économique bilatéral.

