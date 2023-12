Le Maroc et le groupe Nexans ont signé, ce jeudi à Rabat, deux accords visant à créer une troisième usine de câbles d’énergie de moyenne-tension dans le Royaume.

Signés par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la transition énergétique et du développement durable, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ces accords portent sur un projet d’investissement d’un montant total de 100 millions d’euros (M€) à horizon 2026.

Ce projet renforcera l’engagement du Maroc en faveur de la transition énergétique dans le Royaume et sur le continent Africain. Il permettra la création de plus de 200 emplois directs et des standards d’excellence, notamment en matière de digitalisation 4.0 et d’innovation de pointe pour des ressources énergétiques durables et une livraison de câbles en Afrique.

Aussi, ce projet confirme le positionnement du Maroc comme un des leaders régionaux et continentaux dans le déploiement d’infrastructures énergétiques de source renouvelable et contribuera à renforcer davantage le développement de la chaine de valeur de l’industrie des énergies renouvelables.

Avec près de 28.000 personnes dans 42 pays, Nexans a généré, en 2022, 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est l’un des leaders dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité (Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions).