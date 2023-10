Audi s’offre une vitrine «technologique» en plein centre de Casablanca. Situé en face de la fameuse villa Zevaco, au rond-point Espace Porte d’Anfa, le nouveau showroom de la marque aux anneaux a coûté la bagatelle de 30 millions de DH, selon les informations de L’infomédiaire.

Inauguré mercredi 11 octobre, « Audi Anfa » abrite les modèles les plus récents et les plus emblématiques de la marque. Il sera possible d’y découvrir une sélection variée de modèles d’exception: Audi Sport, S Line, 100% électrique et Hybride rechargeable.

Rappelons que la carte de distribution d’Audi est détenue par la Centrale Automobile Chérifienne.