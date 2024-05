Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), en collaboration avec H-in-Q et THOTH Consulting, a récemment organisé un événement pour présenter les conclusions d’une étude qui met en lumière les dernières tendances numériques au Maroc.

Cette étude a porté sur l’analyse du comportement en ligne des Marocains, dans l’objectif de souligner l’importance des données pour un ciblage précis et des campagnes numériques percutantes.

Ainsi, selon l’étude, il s’avère que Facebook reste la plateforme sociale leader au Maroc, avec un taux de pénétration de 80%, bien qu’elle ait connu une légère baisse. Instagram et TikTok, en revanche, ont connu une croissance significative.

L’analyse s’est également penchée sur le marketing d’influence, révélant une baisse par rapport à l’année précédente mais attirant toujours des millions de followers et contribuant de manière significative aux revenus.

Pour sa part, le commerce électronique reste robuste, avec une incidence d’achat de 45% et une augmentation notable des revenus, notamment dans la mode, l’électronique et les cosmétiques.

Le gaming est également apparu comme un secteur lucratif, avec 48% des Marocains qui s’adonnent à des activités de jeu, principalement sur des appareils mobiles. L’étude a également fourni des informations sur la génération Z, soulignant l’importance des stratégies basées sur les données pour un ciblage et une création de contenu efficaces.

Par ailleurs, un panel d’experts de l’industrie, comprenant des représentants d’entreprises médiatiques, d’agences et de plateformes de commerce électronique, a discuté de l’évolution des profils d’audience et de l’impact de la transformation numérique sur les modèles commerciaux. Ils ont souligné l’importance de l’accessibilité des données pour les annonceurs, les médias et les agences de communication.

L’événement a également abordé les défis posés par l’avènement de l’ère de la navigation sans cookies et les adaptations nécessaires pour les analyses et l’évaluation des performances.