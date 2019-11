Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’État mexicain d’Aguascalientes ont été au centre d’entretiens, lundi à Casablanca, entre le président de la Commission diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Laaziz Kadiri, et le gouverneur de l’Etat mexicain d’Aguascalientes, Martin Orozco Sandoval.

Cette rencontre se veut une occasion pour présenter aux entrepreneurs marocains les opportunités d’investissement au Mexique, principalement à l’État d’Aguascalientes, a indiqué, dans une déclaration, Orozco Sandoval, relevant que l’économie marocaine, qui a connu un progrès significatif durant les dernières années, est considérée comme étant l’une des plus importantes en Afrique.

Le Maroc et l’Etat d’Aguascalientes disposent d’un véritable atout dans les secteurs agro-industriels et de l’industrie automobile, a souligné le gouverneur mexicain, mettant en avant la nécessité de consolider cette complémentarité et d’en tirer davantage profit.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité d’explorer les opportunités existantes au Maroc, appelant à renforcer la coopération économique, culturelle, et politique entre les deux parties.

Pour sa part, Kadiri a indiqué que le Mexique a trouvé l’intérêt d’explorer encore une fois les marchés marocains, notant que cette rencontre est de nature à apporter de nouvelles stratégies de développement pour les deux pays.

Au niveau national, le Maroc est un pays politiquement stable et possède d’importants atouts économiques, a rappelé Kadiri, ajoutant qu’en 2018, le commerce entre le Maroc et le Mexique a atteint 345 millions de dollars.

Les principales exportations mexicaines vers le Maroc concernent notamment le sucre, le tabac, les matériaux de construction et les pièces d’avion, tandis que les principales exportations du Maroc vers le Mexique comprennent le textile et le coton, a-t-il fait savoir.

Il a aussi noté que le Maroc est le quatrième plus grand partenaire commercial du Mexique en Afrique, faisant remarquer que « le Royaume peut être un point d’entrée pour les marchés mexicains en Afrique de l’Ouest », où les entreprises marocaines ont déjà acquis une expérience éprouvée.

L’économie marocaine est une économie de marché ouverte basée sur un réseau d’infrastructures bien développé, un ensemble de règles et de lois modernes, ainsi que sur un système financier solide reposant sur le cadre réglementaire le plus avancé en Afrique, a t-i poursuivi.