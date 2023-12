Le sélectionneur national Walid Regragui a remporté le prix de meilleur entraîneur africain d’une équipe « Hommes » de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023, organisée ce lundi soir au Palais des Congrès de Marrakech.

L’Algérien Abdelhak Benchikha (Simba SC) et le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, étaient également en lice pour ce prix.

The 2023 Men's Coach of the Year award winner is… 🥁

🇲🇦 Walid Regragui 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dAn7Sx1hBy

